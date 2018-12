Economaat aan de kolenhaven in verval

Beringen - Het economaat, zo heette de patronale winkel van de mijn, staat er aan de kolenhaven al decennia lang verwaarloosd bij en is ondertussen helemaal in verval.

Met de economaten, economa's in de volksmond, probeerde de mijndirectie zoveel mogelijk te voorzien in de behoeften van de mijnwerkers. De eerste economaat werd in 1924 ingericht in de Stationsstraat in Beringen-Mijn. Daarmee wilden de mijnpatroons controle krijgen over de uitgaven van hun werknemers. Ze probeerden ook de groei van een moeilijk controleerbare middenstandsklasse af te remmen. Via de economaten kon de mijndirectie de prijzen controleren en de koopkracht van de mijnwerkers garanderen. De mijn liet op het vlak van voedselvoorziening immers niets aan het toeval over. Elke bewoner van de tuinwijk beschikte over een eigen tuintje en er werd zelfs een boerderij uitgebaat, de Posthoornwinning, die in 1908 gebouwd werd en vooral tijdens de schaarste in de Eerste Wereldoorlog haar nut bewees. Naast de economaten ontwikkelde zich aan de rand van de tuinwijk de plaatselijke middenstand. De handelaars specialiseerden zich in de verkoop van textiel en meubels en verstrekten dikwijls krediet bij de aankopen. Dat was nodig voor de talrijke migranten die hier met lege handen toekwamen. Heel wat mijnwerkersgezinnen verslikten zich echter in hun consumptiedrang en geraakten nauwelijks nog uit de schuldenspiraal. Vele arbeiders zagen op die manier hun loon inkrimpen door loonbeslag. Er werden uiteindelijk vier economaten geopend: de eerste in 1924 in de Stationsstraat, de tweede in 1938 aan de kolenhaven, de derde in 1948 in het Baltisch Kamp en de vierde in 1953 op het Eeuwfeestplein. Drie van de vier zijn ondertussen tot gewone woningen omgevormd. Maar het vierde economaat, aan de kolenhaven, staat nu te verkommeren.