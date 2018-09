Koen Snyers stelt nieuwe bundel voor

Beringen - Op vrijdag 21 september stelt de Beringse dichter, schrijver en tekstperformer Koen Snyers zijn vierde bundel voor. Hij doet dat in eleven11 artgallery in Beringen, tijdens de vernissage van 'Wij zijn breekbaar', een expositie met porseleinkunst van Wendy Van Geel en zijn eigen poëzie.

"Het stond al meer dan een jaar vast dat mijn vierde bundel in het teken zou staan van breekbaarheid", aldus Koen. "Ik liet me inspireren door de porseleinkunst van Wendy Van Geel, terwijl zij zich voor haar porseleinkunst liet inspireren door mijn poëzie. Het resultaat is te zien in de expositie die haar porseleinkunst en mijn poëzie combineert. Ter inspiratie voor mijn bundel ging ik ook het gesprek aan over breekbaarheid met zeven mensen."