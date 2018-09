Stadhuis open voor donorregistratie

Beringen - Zondag 23 september zetten meer dan 240 Vlaamse stad- en gemeentehuizen hun deuren uitzonderlijk open voor donorregistratie. Ook de stad Beringen doet mee aan de actie van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’, waarin presentatrice Frances Lefebure iedereen opriep om mensenlevens te redden.

Jaarlijks sterven in België ongeveer 100 mensen die wachten op een nieuw orgaan. Door je vooraf expliciet te registreren als orgaandonor, kan je helpen dit aantal te beperken.

In principe is iedereen orgaandonor, maar bij een overlijden is het voor de naasten vaak een te moeilijke beslissing om de organen van de overledene toch af te staan. Maak het voor hen gemakkelijker en registreer je op voorhand.

“Wat houdt de procedure in het stadhuis precies in?” zegt burgemeester Maurice Webers “Registreren als positieve donor duurt maximum 5 minuten. Op vertoon van je identiteitskaart en na het handtekenen van het officiële document is de klus al geklaard. De ambtenaar voert alle gegevens in het rijksregister in en vanaf dan ben je officieel positief geregistreerd als orgaandonor”

Speciaal voor alle 1.212 mensen die nog wachten op een orgaan in België, zetten meer dan 240 steden en gemeenten nu zondag 23 september uitzonderlijk hun deuren open.

In Beringen kan je die dag in het stadhuis terecht van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Je kan dit najaar nog twee activiteiten bijwonen rond het thema orgaandonatie in de bibliotheek. Er is een infoavond ‘Jij kan mensenlevens redden’ met toelichting door Stijn Dirix, transplantatiecoördinator van Eurotransplant op dinsdag 23 oktober om 20 uur en de boekvoorstelling ‘Kinderkracht’ op zaterdag 20 oktober met een getuigenis van An Baptist over haar zoon Bas die zijn laatste wens als orgaandonor vervulde.