Wikde dieren in Beringen

Beringen - Gratis lezing: wilde dieren in Beringen. Donderdag 27 september om 20.00 uur in de bib De terugkeer van de wolf lokte heel wat reacties uit in heel België!. Maar ook andere soorten meldden zich reeds in onze buurt; zoals de zwarte ooievaar en de raaf. De terugkeer van deze dieren is niet zo vanzelfsprekend in de versnipperde natuurgebieden van Vlaanderen.

Dave Schops, schepen van de bib, wil graag de Beringenaar informeren over het samenleven met wilde dieren in je omgeving en dit in samenwerking met Natuurpunt. Dave Schops: “Waarom is er in Beringen een switch gekomen en zijn er zoveel wilde dieren terug present in de Beringse natuurgebieden? En wat is de mogelijke impact van deze diersoorten op het leven van de Beringenaren?”

Jan Kenens, professioneel medewerker van Natuurpunt van het bezoekerscentrum De Watersnip in Beringen, legt het je graag uit tijdens deze gratis lezing in de bib.

Vooraf inschrijven kan via bibliotheek@beringen.be, via de stadsapp, via T 011 45 08 10 of aan de infobalie van de bib tijdens de openingsuren