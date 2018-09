Stad Beringen hijst vredesvlag

Beringen - De ‘Internationale Dag voor de Vrede’ vindt ieder jaar plaats op 21 september. Deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om ‘de idealen van vrede te promoten’. Ook in 2018 loopt de campagne rond het verbod op kernwapens.

“De stad Beringen is lid van het internationale netwerk Mayors for Peace en steunt de vredesgedachte door de vredesvlaggen te laten wapperen aan het administratief centrum en de onthaalbalie,” laat schepen Thomas Vints weten. “Wie de actualiteit ook maar een beetje volgt, weet hoe belangrijk ieder signaal is dat oproept tot vrede in de wereld. Daarom maken we op 21 september duidelijk dat we deze actie steunen.”

Waarom de vlag hijsen?

Er vonden vorig jaar multilaterale onderhandelingen plaats in New York die op 7 juli 2017 resulteerden in een VN-verdrag dat kernwapens ondubbelzinnig verbiedt. 122 landen keurden de slottekst goed. Ondertussen tekenden reeds 58 landen het verdrag.

Dit is niet minder dan een historische stap! Voor het eerst sedert de kernbomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (1945) werd een verdrag aangenomen dat de productie, het bezit, de transfer en het gebruik van kernwapens universeel verbiedt.

Het VN-kernwapenverbod zal niet leiden tot de onmiddellijke eliminatie van alle kernwapens, maar vergroot het stigma dat op deze massavernietigingswapens rust. Het verhoogt de druk op de kernwapenstaten om werk te maken van ontwapening. Het dwingt financiële instellingen om niet langer in kernwapenproductie te investeren.

België nam niet deel aan de onderhandelingen en heeft het VN-verdrag ook (nog) niet getekend. Daarom is het belangrijk dat Belgische steden en gemeenten een duidelijk signaal geven. Als lokaal bestuur willen we dat België het kernwapenverbod ondertekent.