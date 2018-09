JCI ruimt 200 kilo zwerfvuil in Beringen

Beringen - Op zaterdag 15 september heeft de eerste editie van het Internationale JCI-project “World Clean Up Day” plaatsgevonden. Deze actie kaderde in een wereldwijd event waarbij meer dan 150 landen en miljoenen vrijwilligers als opruimhelden de handen in elkaar slaan om de wereld een beetje properder te maken.

Ook in Beringen en omstreken werden door verschillende opruimhelden de mouwen opgestroopt en dit in samenwerking met JCI Beringen * West-Limburg en de stad Beringen!

De volgende straten werden onder handen genomen: Paal – Tessenderlosesteenweg, Beverlosesteenweg, Paalse Plas, Kreniststraat en omliggende straten, gedeelte van de Klitsberg, Buitingstraat, speeltuin, parking tennis; Beringen-Koersel: Koerselsesteenweg; Koersel – Vallei van de Zwarte Beek en Brug. Elensstraat.

De tevreden voorzitter Chrissy Braet van JCI Beringen * West-Limburg deelt ons het volgende mee: “Dagelijks zijn de medewerkers van de dienst ‘zwerfvuile in de weer samen met de talrijke vrijwilligers. Door deze actie wilden we alvast ons steentje bijdragen aan de wereldwijde actie, maar ook iedereen voor wie dit een dagdagelijkse taak betreft een hart onder de riem steken.”

Eindconclusie van een geslaagd event: 23 vrijwilligers die 31 zakken zwerfvuil (ofwel 200 kilo!) hebben verzameld.