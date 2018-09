Groen voor het eerst met volledige lijst

Beringen - Groen Beringen trekt voor het eerst met een volledige lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker is, zoals reeds bekend, Meral Özcan. Ludo Vanzeer is lijstduwer.

De lijst waarmee Groen Beringen naar de verkiezingen trekt, is een zeer diverse lijst en telt opvallend veel jongeren. Maar liefst 14 kandidaten zijn jongeren dan 33 jaar. De jongste kandidaat is Heike Pauli (18 jaar), de oudste George Beerten (65 jaar). Opvallende kandidaat op de lijst van Groen Beringen is Valerie Hermans, uitbaatster van frituur ‘t’Is Frit-uur’. Met deze lijst hoopt Groen Beringen de Beringse politiek te kunnen vernieuwen.

Het programma van Groen Beringen focust op een vlotte mobiliteit, meer verkeersveiligheid, ruimte voor groen, een sterk sociaal beleid, levende dorpen en meer betrokkenheid van inwoners bij het beleid