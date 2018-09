VOLUIT met volledige lijst

Beringen - “Als nieuwe beweging is het een uitdaging om op korte tijd veel mensen te overtuigen om mee het gezicht ervan te zijn. We zijn dan ook heel trots dat 35 Beringenaren zich met veel enthousiasme hebben aangemeld om als lokale ambassadeur met VOLUIT te strijden voor een goed verkiezingsresultaat op 14 oktober,” zo stelt Bert Schoofs (lijsttrekker).

VOLUIT is er in geslaagd een divers team samen te stellen en bewijst dat een open en puur lokale lijst de politiek dichter bij de burgers kan brengen. Maar liefst 24 mensen of bijna 70% van onze lijst bestaat uit nieuwe gezichten die hun eerste stappen in de politiek zetten en zich er VOLUIT voor willen engageren.

VOLUIT profileert zich ook als jonge lijst met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar en een gemotiveerde groep van 15 jonge kandidaten (tot 35 jaar, waarvan de helft 25 jaar of jonger is). “Hiermee benadrukken we ook het belang van jongerenparticipatie. Er wordt wel eens beweerd dat onze jeugd niet geïnteresseerd is in politiek, maar niets is minder waar. Onze jongste kandidaat Hannah Slough is nog maar net 18 jaar geworden.” : verkondigt An Moons (plaats 2)

Tijs Lemmens (plaats 3) vervolgt: “Maar politiek is een zaak voor en van alle leeftijden. Ook de oudere leeftijdsgroepen in onze samenleving moeten dus vertegenwoordigd worden. Wij zijn dan ook bijzonder trots op onze oudste kandidaat Sabine Pollers die nog dit jaar haar 80ste verjaardag mag vieren.”

VOLUIT kan ook een mooie regionale spreiding voorleggen: 13 kandidaten wonen in Paal, 10 in Beringen, 7 in Koersel (waarvan 1 in Beringen-Mijn) en 5 in Beverlo. Hieronder de 17 vrouwen en 18 mannen die er VOLUIT voor gaan.

Tot slot hebben we ernaar gestreefd om diverse inhoudelijke profielen samen te brengen die elk vanuit hun persoonlijke en professionele omgeving ons project mee vormgeven en programma kunnen voeden. Zo kunnen we rekenen op mensen uit het verenigingsleven, uit de horeca, uit het onderwijs, ondernemers, financiële experts, studenten, sportmensen… We laten ons hierbij ook inspireren door de actualiteit. Zo motiveerde de recente commotie over het leefbare karakter van Beringen centrum voormalig gemeenteraadslid en horeca-uitbater John Vanheyst om terug in de politiek te stappen met als doel de horeca en handel in Beringen terug op één lijn te krijgen.