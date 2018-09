Antidiscriminatie voor holebi's

Beringen - De voorbije maanden werd Vlaanderen opnieuw opgeschrikt door een aantal gevallen van fysieke agressie tegen holebi-koppels. Ook andere vormen van discriminatie en agressie blijven schering en inslag. Wesley Jeunen (N-VA° vroeg daarom op de afgelopen gemeenteraad om extra aandacht voor de problematiek. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met zijn voorstel..

Voor N-VA Beringen is het duidelijk: discriminatie en agressie op basis van seksuele geaardheid kunnen we in onze samenleving niet tolereren. Op federaal niveau werd de voorbije jaren hard gewerkt aan het criminaliseren van dit soort geweld en discriminatie. Op lokaal niveau kan de stad ook meer doen om te sensibiliseren en om een luisterend oor te bieden aan mensen die hiermee in aanraking komen.

“Beringen nam inzake sensibilisering jaren geleden al een goed initiatief door één keer per jaar de regenboogvlag uit te hangen, maar dat kan duurzamer. In een aantal buurgemeentes is het eerste zoekresultaat op google wanneer je zoekt op holebi, de gemeentelijke website. Het geeft holebi’s die op zoek zijn naar steun, meteen een luisterend oor bij zijn of haar eigen gemeentebestuur. Ze worden dan doorverwezen naar gespecialiseerde verengingen in de buurt. Wij vroegen een soortgelijke pagina op de website van stad Beringen en regelmatige campagnes via sociale media en b-magazine,” zegt raadslid Wesley Jeunen (N-VA)

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel.

“Schepen Vints gaf aan dat onze stad gelukkig gespaard is gebleven van geweld tegen holebi’s, toch mogen we verdoken discriminatie en niet aangegeven gevallen van geweld niet vergeten. Ik ben verheugd dat de gehele gemeenteraad ons voorstel heeft gevolgd,” besluit Jeunen.