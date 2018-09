Overal stroomversnellers: help Beringen aan 45.704 eurio

Beringen - Verminderen van ons energieverbruik staat in de toekomst centraal. Steden en gemeenten willen een voortrekkersrol opnemen in deze energie transitie. Hiervoor is het project ‘Overal stroomversnellers’ opgestart.

Het Vlaams Energieagentschap vraagt burgers om mee te stemmen voor energie-efficiënte projecten in hun stad of gemeente. De gekozen projecten kunnen een startkapitaal ontvangen indien er minstens 1 % van de volwassen gemeentelijke bevolking stemt.

Dit startkapitaal is maximaal 1 euro per inwoner en wordt gebruikt om het populairste lokale energieproject te realiseren.

‘Ook Beringen doet mee aan deze campagne! Zodra er 362 burgers gestemd hebben ontvangt stad Beringen €45.704 als startbudget voor de realisatie van de projecten. Jullie stem is dus erg belangrijk!’ zegt schepen Dave Schops.

Van 28 augustus tot 7 oktober krijg jij de kans om te stemmen op jouw favoriet project. Je kan stemmen op één van de vijf verschillende projecten. Elke burger heeft slechts 1 stem.

Hieronder vind je onze energieprojecten nog eventjes op een rij:

In de Jeugdlokalen Stal wordt het dak geïsoleerd. Het bestaande dak met dakkoepels dient geïsoleerd te worden zodat de levensduur van het gebouw verlengd wordt. Naast de energiebesparing die deze ingreep oplevert, zal dit ook het comfort van de gebruikers ten goede komen.

Het dak en de gevelstroken van de Academie Beringen worden voorzien van isolatie. Preventief dient het dak van de Academie vernieuwd te worden. De ramen werden eerder al vervangen. Als slotstuk worden nu ook de gevelstroken samen met het dak geïsoleerd om op die manier energie te besparen.

De zolder van het inkomgebouw op be-MINE krijgt zoldervloerisolatie. Dit gebouw behoort tot het beschermd mijnerfgoed. De dienst toerisme & recreatie is hier gehuisvest. Het inkomgebouw is beperkt geïsoleerd waardoor het in de zomer sterk opwarmt en in de winter snel afkoelt. Deze ingreep heeft als doel om deze thermische schommelingen en het bijhorende energieverbruik te beperken.

In OC De Buiting is de HVAC-installatie (verwarming, ventilatie en airconditioning) na 35 jaar dienst aan vernieuwing toe. Herstellingswerken zijn niet meer mogelijk of niet meer afdoende om tot een aanvaardbaar comfortniveau te komen. Hierdoor kan de bedrijfszekerheid niet gegarandeerd worden.

En in de sporthal van Koersel is het houten buitenschrijnwerk aan vernieuwing toe. Het hout is in zeer slechte staat waardoor periodiek onderhoud aan het schrijnwerk maar ook het poetsen van de ramen niet meer mogelijk is. Door het vervangen van het houten buitenschrijnwerk door aluminium schrijnwerk met isolerende beglazing wordt de onderhoudsintensiteit beperkt en zal dit een positief effect hebben op het energieverbruik.

Je kan je stem uit te brengen op één van de Beringse energieprojecten via https://www.stroomversneller.be/