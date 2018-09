Mijnhappening met Cinema Kiosk, straatheater en muziek

Beringen - Naar jaarlijkse gewoonte staat het tweede weekend van september in het teken van de Mijnhappening. Het charmantste volksfeest gaat door op het Kioskplein en op be-MINE. Zaterdag 8 september kan je ’s avonds plaatsnemen op het Kioskplein voor film, nostalgie en gezelligheid. Zondag 9 september staat het mijnerfgoed centraal aangevuld met muziek en straattheater.

“Dit jaar zal er een zaterdagavondactiviteit zijn. Het mooiste plein van Limburg is het decor voor een gezellige avond. Film in openlucht, nostalgische kermis en muziek. Dit alles op smaak gebracht met lekkere hapjes en drankjes. Zorg dat je erbij bent!” zegt schepen Gilbert Lambrechts.

Casino Beringen blaast 65 kaarsjes uit. Een van de activiteiten van dit feestjaar vindt plaats tijdens de mijnhappening. Het pittoreske Kioskplein is de locatie voor de openluchtfilm ‘The 33’. Samen met Whatz Hap kleden we het plein sfeervol in met nostalgische animatie.

Mensen die op dezelfde dag verjaren als Casino Beringen, namelijk op 30 november, krijgen een smakelijke traktatie tijdens de film. Na de film zorgt DJ ‘Cyriel Vyniell’ dat we gezellig de nacht in kunnen dansen.

Straattheater en muziek

Zondag 9 september staat in het teken van het mijnerfgoed in al zijn vormen en kleuren. De mijngebouwen zijn open voor het publiek vanaf 10.00 uur. Vanaf 14.00 uur breiden de festiviteiten zich uit naar het Kioskplein en het mijnterrein.

Op het Kioskplein loop je over een kunst- en ambachtenmarkt met oude ambachten en kunstenaars die hun werk tentoon stellen. De gezellige terrassen kijken uit op het podium waar rockabillybands The Motorboat Club en Motel 35 het beste van zichzelf geven. Multiculturele gastronomie vind je in de tent van de Turken en Polen.

Op het mijnterrein vind je een kinderdorp met leuke workshops en allerlei sportdemonstraties. Het podium staat centraal en serveert de muziek van Sgt. Pepper/CCRevival en The Fabulous Moonrakers. Het Mijnmuseum is te bezoeken en tussendoor brengen straattheateracts een opvallende show.

Ook Todi, Alpamayo en Sportoase zullen met hun aanbod aanwezig zijn op het evenement. be-MINE in de kijker dus.

Maar dat is nog niet alles. Zondag 9 september komt er voor Casino Beringen de ‘stage bar’ te staan. Dit gaat niet zomaar een toog zijn, drank en eten wisselen elkaar af met muziek, een tentoonstelling, film en een vleugje theater. Het geheel kleden we verder aan met foodtrucks en gezellige zitplaatsjes waar je het nieuwe culturele programma van CC Beringen kunnen ontdekken.

De ‘stage bar’-tentoonstelling is een teaser voor de tentoonstelling op de slotactiviteit van 65-jaar Casino op 7 oktober.

Slagkracht

Wie er vorige keer bij was kent het concept en weet dat het een feestje is op een unieke locatie. De tweede editie van Slagkracht zal tijdens de mijnhappening plaatsvinden van 14.00 tot 21.00 uur op de avonturenberg. Iedereen welkom! De line-up bestaat uit dj’s Lövestad, Red D en Bearsøme.

Meer info: www.mijnhappening.be