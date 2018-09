Bib presenteert najaarsbrochure

Beringen - De najaarsbrochure ligt voor je klaar in de bib!

“De bib: er valt altijd iets te beleven.” zegt schepen Dave Schops. “Een lezing van Natuurpunt over wilde dieren in Beringen, een vredesconcert ter nagedachtenis van De Grote Oorlog, voorlezen met een muzikale kamishibai, een boekenbeursbezoek met de bus,... Het kan allemaal in de bib van Beringen!”

Dit najaar organiseert de bib weer tal van activiteiten in samenwerking met lokale partners en stads- en OCMW-diensten.

Vanaf nu kan je de najaarsbrochure online via beringen.bibliotheek.be en in de bibliotheek raadplegen.