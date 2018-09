CD&V presenteert 35 kandidaten

Beringen - CD&V preseneert haar 35 kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De Beringse CD&V-leden hebben quasi unaniem de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen goedgekeurd. “Het is een sterke lijst met een goede mix van ervaren bestuurders, nieuwe mensen en ambassadeurs uit heel Beringen”, stelt voorzitter Stijn Truyens vast.

Lijsttrekker is huidig schepen voor Welzijn en Educatie Thomas Vints. “We brengen een evenwichtige lijst die een foto is van de Beringse samenleving”, laat de kopman weten. “De lijst is een mix van een sterke basis en een straffe toekomst. Om als kapitein van zo’n team naar de Beringse kiezer te trekken, geeft veel vertrouwen. Gewoon is niet genoeg, we willen naar een buitengewoon Beringen.”, zegt Thomas Vints.

“Beringen heeft nood aan meer ambitie en een blik op de toekomst. Al snel komt dan de opmerking: Ja, maar ambitie en groei betekent verandering en is moeilijk. Wel, er zal altijd groei zijn in een wereld die sneller en sneller blijft draaien. Je kan kiezen voor het status-quo en weinig ambitieus zijn. Of je kan groei en ambitie gebruiken om het beter te maken voor iedereen.”

“Wij leggen de lat hoog voor Beringen en willen ons naast Hasselt en Genk hijsen. Niet als kopie, want we hebben elk onze eigen identiteit. Maar we moeten ons wel met hen durven meten. Dat gebeurt nu te weinig waardoor we middelen waar we recht op hebben, mislopen. Maar we willen vooral die groei goed managen. Met respect voor identiteit, erfgoed, groen en meer betrokkenheid van burgers bij het beleid.”, aldus Vints.

Uittredend schepenen Hilal Yalçin en Patrick Witters vervolledigen de top 3. Jean Vanhees, schepen voor Openbare werken is lijsttrekker van de tweede kolom op plaats 19. Anne Wouters-Cuypers, schepen voor Ruimtelijke ordening, duwt de lijst op 14 oktober. Anne is ook de Beringse kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen.

1 Thomas Vints 2 Hilal Yalcin 3 Patrick Witters 4 Ann-Sofie Vanoverstijns 5 Mark Bex 6 Liesbeth Borejko 7 Stijn Truyens 8 Jessica Pauwels 9 Gerry Janssens 10 Silke Vandergraesen 11 John Deswert12 Margot Vuegen 13 Patrick Vanhees 14 Bernadette Kaerts 15 Erik Schoofs 16 Myriam Vanderlinden 17 Andreas Bloemers 18 Greta Cuppens

19 Jean Vanhees 20 Kelly Maussen 21 Ahmet Furkan Can 22 Talyssa Reumers 23 Stephan Put 24 Selda Yilmazdemir 25 Jos Berterame 26 Jessica Mantoni 27 Donia Dab 28 Annechien Heyligen 29 Patrick Heymans 30 Camtepe Birgul 31 Dominic Aerts 32 Ludo Vankrunckelsven 33 Leen Schrooten 34 Patric Maussen 35 Anne Wouters-Cuypers