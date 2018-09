BeOne maakt programma bekend

Beringen - Lijsttrekker Kenan Ayaz van BeOne heeft het programma van zijn lijst bekend gemaakt. Dat omvat tien punten.

1. Racisme en discriminatie in wonen en werk via controles aanpakken. Quota voor mensen met migratieachtergrond in de stadsdiensten en bij de politie.

2. scholen aanmoedigen tot interculturalisering, elk Berings kind verzekeren van plaats in gewenste school, afschaffen hoofddoekverbod in het SO.

3. verkeersdrukte op Koolmijnlaan reduceren dmv huurfietsen en een gratis shuttlebus Beringen-Beverlo

4. De Koolmijnlaan vanaf Be-mine t.e.m. Beverlo-dorp wacht al jaren op een professionele, visionaire aanpak om dit traject ondernemend, veilig, ecologisch en sociaal op te krikken.

5. Wegenwerken binnen onze stad worden tegelijkertijd gestart, en duren veel te lang. Dit kost ons veel tijd en geld. Het stadsbestuur moet dit beter opvolgen!

6. Het openbaar vervoer kan beter en veel goedkoper! Extra bussen op drukke lijnen en een veel betere verbinding met de buurgemeenten is een must!

7. Het stadsbestuur moet een voortrekkersrol opeisen in relaties met het verenigingsleven. Stimuleren en ondersteunen van Initiatieven die de inclusiviteit, samenhorigheid en verbondenheid bevorderen, vormen een prioriteit.

8. Oprichten van Het Startershuis om beginnende ondernemers te begeleiden naar een rendabel, duurzaam bedrijf.

9. minder investeren in 'beton'. Speel- en sportaccommodaties brengt ons allen meer op.

10. Eigenheid van dorpen respecteren en ondersteunen.

Postcode 3584 voor Beringen-Mijn