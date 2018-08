Molendijk weer open

Beringen - De werken aan de Molendijk zijn bijna afgerond waardoor de weg opnieuw wordt opengesteld voor het verkeer. Vanaf donderdagavond 30 augustus zal het verkeer er opnieuw kunnen rijden.

Er werden nieuwe, brede en comfortabele fietspaden aangelegd, afgescheiden van de rijbaan. In het najaar zal in de tussenstrook nog een haag en nieuwe bomen worden aangeplant en worden de bermen ingezaaid.

Er werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de rijbaan een regenwaterriool aan te leggen, die in de toekomst, wanneer het ‘Baltisch Kamp’ gescheiden riolering zal krijgen, het regenwater van die wijk kan afvoeren.

‘Zo dicht bij het zuiveringsstation lagen er natuurlijk al verschillende rioolleidingen in de straat, waardoor het een hele klus was om er nog een nieuwe afvoerleiding bij te leggen. Die nieuwe buis ligt in de rijweg, waardoor het noodzakelijk was om ook het wegdek te vernieuwen.

Aannemer Gemoco heeft de werken uitgevoerd binnen de vooropgestelde timing.’ zegt schepen Jean Vanhees. De laatste afwerkingen kunnen gebeuren door tijdelijke signalisatie te plaatsen.