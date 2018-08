Flitscontroles in zone 30

Beringen - Het korps van Beringen/Ham/Tessenderlo zal bij de start van het schooljaar ‘verhoogd toezicht’ organiseren op de veiligheid van de schoolgaande jeugd bij hun pendel van en naar de school.

‘Onze wijkagenten houden gedurende het hele schooljaar toezicht bij de schooltoegang van hun wijk’, zegt korpschef Geert Wouters, ‘maar in de maanden september en oktober houden we ‘verhoogd toezicht’. De inspecteurs zullen in de buurt van de schoolpoorten observeren. Overtredingen diekinderen in gevaar brengen op hun traject naar en van school worden geverbaliseerd. Ook de kinderen zelf zullen gepast aangesproken worden op gevaarlijk gedrag in het verkeer. Elke verkeersdeelnemer is immers verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Het korps zal zich niet alleen richten op ‘verkeersgedrag’. Ook ‘technische uitrusting’ zal gecontroleerd worden zoals bijvoorbeeld lichten van de fietsende jongeren.

In de ‘Zone 30’ zullen extra flitscontroles gehouden worden. Over die komende flitscontroles werd reeds via de mobiele lichtkrant en de sociale media de nodige communicatie gedaan naar de bevolking toe.