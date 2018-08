Straattheater op de markt

Beringen - Het einde van de zomervakantie en de culturele instanties ontwaken uit hun zomerslaap. Om dit kracht bij te zetten kan je tijdens de vijfde editie van theater op de markt het nieuwe programma van CC Beringen komen ontdekken.

De markten krijgen dan een creatief en kunstzinnig tintje dankzij de verschillende straatartiesten die stuk voor stuk te gekke acts brengen.’ zegt schepen Patrick Witters.

Iedereen is welkom op woensdag 29 augustus in Beringen, vrijdag 31 augustus in Beverlo en op zondag 2 september in Paal.

Laat je verrassen terwijl je boodschappen doet door animatie, kunst, een levend standbeeld of wat te denken van een act op stelten.