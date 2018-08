Voluit wil Beringen nieuw leven inblazen

Beringen - VOLUIT deelt de vaststelling dat het centrum van Beringen niet leeft en zeer kwetsbaar is. Het is hoog tijd om met verenigde kracht de mouwen op te stropen en de situatie te keren.Dat meldt Tijs Lemmens in naam van zijn partij.

Vooreerst is het belangrijk om meer mensen naar het centrum te brengen, volk trekt immers volk aan. Belangrijk daarbij is dat er een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod is, zowel van levendige handels- en horecazaken als van initiatieven op vlak van cultuur en recreatie voor jong en oud. Leegstaande gebouwen en handelspanden moeten een - al dan niet tijdelijke - (her)bestemming krijgen, door er bijvoorbeeld (culturele) verenigingen, een jeugdhuis en dergelijke in onder te brengen. Verder moet het vergunningsbeleid drastisch wijzigen en kan de dienstverlening naar onze ondernemers beter. “Zo is er er een horeca-uitbater die al 1,5 jaar op zijn vergunning zit te wachten": zegt Jan Vanhamel, “dat is gewoon te lang en nefast voor de dynamiek in Beringen-Centrum.”

De dreigende teloorgang van Beringen centrum wordt echter versterkt door het huidige beleid dat kunstmatig en zonder totaalvisie tracht het centrum te doen opleven. Volgens de huidige meerderheid zijn be-MINE en Beringen-centrum communicerende vaten, maar het is ondertussen gebleken dat ze elkaar niet versterken. Er is in het verleden te weinig gezocht naar een complementair verhaal, waardoor een zekere rivaliteit aangewakkerd wordt. “De ontwikkelingen van al onze (dorps)kernen moeten gelijk behandeld worden om onderlinge concurrentie weg te werken en samenwerking te krijgen. VOLUIT wil af van de voorkeurpolitiek die deze legislatuur werd gevoerd” : verduidelijkt Gie Kenens. Zo is het ook aangewezen evenementen niet samen te laten vallen. De gemeente is uitermate geplaatst om hier een coördinerende rol op te nemen. In het merendeel van de evenementen zitten ze immers in de cockpit.

Alle actoren (horeca, winkels, verenigingen, stadsdiensten, projectontwikkelaars) moeten samenwerken om in Beringen terug een aantrekkelijk en dynamisch centrum te krijgen. Dit staat of valt immers met de mix aan functies: o.a. een gevarieerd winkelaanbod voor een breed publiek, een bruisende horecasector en gedreven horeca-uitbaters met zin voor (gezamenlijk) initiatief, een boeiend cultureel en recreatief aanbod, een levendig verenigingsleven, een kwalitatief woonaanbod,... Het is dit totaalpakket dat het centrum doet bruisen. Dat neemt niet weg dat het stadsbestuur ook een grote rol te spelen heeft en de handschoen moet opnemen. Voor VOLUIT is de heraanleg van het centrum (inclusief voldoende parkeermogelijkheden) en de ontwikkeling van de verschillende scholensites het ideale moment om een denkoefening vanuit een totaalvisie op te starten. Bij deze denkoefening moeten burgers, handelaars, verenigingen van Beringen-Centrum participeren, maar ook uit onze andere deelgemeenten moeten zoveel mogelijk mensen betrokken worden om samen na te denken over welke richting ons centrum en onze gemeente moeten uitgaan. “We willen breken met de huidige werkwijze waarbij plannen teveel voorgekauwd worden zonder een breed draagvlak. Het zijn immers de inwoners, bezoekers, verenigingen, handelaars,... die mee het centrum een ziel geven en doen bruisen”: besluit Bert Schoofs.