NIeuwe stadslogo Beringen één jaar

Beringen - Exact één jaar geleden onthulde stad Beringen zijn nieuw logo en de daarbij horende huisstijl.

Het logo straalt ‘Less is more’ uit in een gezellige en stijlvolle typografie met stevige basis.

Beringen is avontuurlijk, maar tegelijk ook verbindend, comfortabel en kleurrijk.“Als trotse Beringenaren kunnen we deze eerste verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan. We willen dit vieren. Kamil (3 jaar) en zijn broer Junid (5 jaar) waren toevallig met hun papa in het stadhuis en hadden zin om met ons mee te feesten” laat schepen Anne Wouters-Cuypers weten.

In de stedelijke kinderopvang worden aan alle kinderen ballonnen uitgedeeld. Karolien Heylen, kinderverzorgster van de Bambi, nam deze ochtend er al een aantal in ontvangst.