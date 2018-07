Speel-o-theek voor kinderen met beperking

Beringen - Sinds 1 september 2017 organiseert stad Beringen samen met de regenbOog vzw de kinderopvang ‘De Boomhut’ waar kinderen met een beperking zich thuis voelen. Gedurende 5 weken in de zomervakantie kunnen de kinderen ook hier terecht voor speelpleinwerking. Deze zomer zet de regenbOog vzw haar splinternieuwe speel-o-keet in op verschillende speelpleinwerkingen in Limburg en ‘De Boomhut’ in Beringen bijt de spits af.

“De speel-o-keet is een gesloten aanhangwagen gevuld met aangepast speelmateriaal voor kinderen met bijzonderheden op het gebied van prikkelwerking,” laat Johan Vanroy van de regenbOog vzw weten. “Net zoals een werfkeet heeft ook de speel-o-keet werkmannen en werkvrouwen. Een team van jonge vrijwilligers plant en begeleidt de speel-o-keetevenementen zorgvuldig en autismevriendelijk. Van ieder evenement wordt op voorhand een scenario gemaakt. Dit wordt achteraf geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het vrijwilligersteam wordt opgeleid en gecoacht door de regenbOog vzw.”

Schepen Thomas Vints is zeer blij met het initiatief: “Dit is een absolute meerwaarde voor onze zomerwerking. Het doel is om kinderen met een beperking meer speelkansen te bieden waarbij rekening wordt gehouden met hun (zintuiglijke) prikkelbehoeftes. Er wordt op maat gewerkt van kinderen die prikkelgevoelig zijn, prikkels zoeken, prikkels vermijden of ongevoelig zijn voor prikkels. Het gevarieerd en aangepast speelaanbod verhoogt het welbevinden en het speelplezier van de kinderen.”

Tijdens het schooljaar willen we met de speel-o-keet organisatoren van activiteiten en evenementen aanzetten om ook kinderen met een beperking te laten participeren. Het project werd mogelijk gemaakt door Een Hart voor Limburg.