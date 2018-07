Groen Beringen: jonge top vijf

Beringen - De top 5 van Groen Beringen bestaat uit jonge kandidaten. "Op die manier kiest Groen voor een vernieuwing van de politiek in Beringen", aldus Meral Özcan..

De lijsttrekker voor Groen is Meral Özcan (38). Ze runt op zelfstandige basis vastgoedkantoor Mozaiek Vastgoed in Beringen-Mijn. Op de tweede plaats staat Kobe Snyers (24) uit Korspel, afgestudeerd als politiek wetenschapper en werkzoekende. Daarnaast is Kobe ook voorzitter van Jong Groen West-Limburg. Marga Leenen (52) vult de derde plaats in. Ze woont in Tervant en is verpleegkundige in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest. Marga Leenen stond ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen al op de lijst van Groen in Beringen en steunde de Vlaamse lijst in 2014. Irfan Oztas (25) uit Beringen-Mijn staat op de vierde plaats en is medewerker in een contactcenter in Hasselt. Tot slot sluit Meltem Rabia Dereli (23) de top 5 af. Meltem woont in Koersel en is net afgestudeerd als klinisch psychologe.

"Met deze jonge top 5 (de gemiddelde leeftijd is 32,5 jaar) wil Groen Beringen werk maken van een ander Beringen, dat menselijker, eerlijker en gezonder is", aldus Meral. "Mobiliteit en sociaal beleid werden reeds bekend gemaakt als belangrijke thema’s waar Groen op wil focussen in de komende beleidsperiode. Zo pleit Groen onder meer voor een netwerk van snelle fietswegen, een goedkopere Buzzy Pazz, het opnieuw invoeren van een mantelzorgpremie, de opmaak van een integraal armoedeplan en de samenwerking van de stad met een professionele jeugdwelzijnsorganisatie. De rest van het programma zal in de komende weken en maanden voorgesteld worden.".