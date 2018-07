Clubs moeten stad promoten met logo op shirts

Beringen - Hilaire Poels (onafh.) heeft een manier bedacht om de naam Beringen in positieve zin naar buiten te brengen. "Alle sportclubs die subsidies ontvangen, moeten in ruil daarvoor het logo van de stad op hun truitjes dragen", luidt het voorstel.

"Iedere erkende sportclub van Beringen ontvangt jaarlijks een subsidie", redeneert Poels. "Je kan dit beschouwen als sponsoring. Op de shirts van de spelers prijkt wel de naam van de privé-sponsors van de vereniging maar tot op heden heb ik nog nooit de naam of het logo van onze stad gezien. Als blijk van erkenning zou het volgens mij niet meer dan gepast zijn dat de naam Beringen in de vorm van het stadslogo ook op de shirts wordt vermeld. Op die manier wordt de naam Beringen positief en duynamisch uitgedragen op provinciaal en zelfs op nationaal vlak."

Zijn voorstel: "Als voorwaarde voor het verkrijgen van de jaarlijkse subsidie wordt aan de Beringse sportclubs gevraagd dat het stadslogo van Beringen in de originele kleuren op een prominente plaats en leesbaar vanop 20 meter op nieuwe wedstrijdkleding wordt vermeld. En dit ook bij alle jeugdploegen."

Leuk idee

"Het is een leuk idee maar zo simpel is het allemaal niet", reageert schepen Dave Schops. "In de eerste plaats moet het subsidiereglement aangepast worden en dat gaat niet van vandaag op morgen. Gaat dit gelden voor alle clubs of alleen de voetbalclubs? En waar moet de zwemclub het logo aanbrengen? We staan nu bij het begin van een nieuw seizoen. De truitjes met sponsornamen zijn klaar. Waar moet het stadslogo komen? Hoe groot moet het zijn? Dit realiseren op korte termijn is onmogelijk maar ik wil de mogelijkheid wel onderzoeken."