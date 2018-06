Groen pleit voor tienerhuis

Beringen - Groen stelt de opening van een tienerhuis voor. Het voorstel komt er naar aanleiding van de onrust die er de laatste maanden was rond jongeren die rondhangen in de bibliotheek na schooltijd. Het tienerhuis moet jongeren in Beringen een echte plaats geven na schooltijd.

In Beringen zijn er gemiddeld meer jongeren dan in de rest van Limburg en Vlaanderen. Dat brengt vanzelfsprekend extra uitdagingen met zich mee. Dat is ook het geval in Beringen-Centrum, waar er sinds enkele maanden wat overlast is van jongeren die in de bibliotheek rondhangen na schooltijd. Ze hebben geen plaats waar ze na schooltijd nog even kunnen vertoeven, vooraleer ze de bus naar huis nemen.

Als alternatief hiervoor stelt Groen Beringen de opening van een tienerhuis in Beringen-Centrum voor. “Met een tienerhuis geven we de Beringse jongeren een echte plaats in de stad waar ze na schooltijd kunnen samenkomen”, legt Irfan Öztas uit. “Er is ook een professioneel jeugdwerker aanwezig die eventuele problemen kan opmerken en opvangen. Zo zorgen we ervoor dat ook tieners zich thuis kunnen voelen in onze stad en ondersteund worden in hun verdere ontwikkeling. Het is al gebleken dat de bibliotheek- of stationsomgeving zo’n tienerhuis nodig heeft. We zien dit tienerhuis dan ook graag verschijnen in het hart van Beringen-Centrum. Dit zal ongetwijfeld een meerwaarde zijn voor het welzijn van de vele tieners die in Beringen naar school gaan.”