Hoe omgaan met meertaligheid?

Beringen - Vandaag om 20 uur in de bib kan je terecht voor een lezing over meertaligheid in het gezin. Steeds meer gezinnen spreken naast het Nederlands ook een andere taal en zijn dus meertalig. Dat is een realiteit die ook in Beringen geldt. Deze talige diversiteit is op zich een rijkdom voor de samenleving, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe gaan ouders om met meertaligheid en meertalig opvoeden binnen een gezin?

Welke keuzes maken ze en wat zijn de gevolgen voor de kinderen? Hoe kunnen leerkrachten, scholen, professionelen en beleidsmakers hiermee omgaan?

“Professor dr. Orhan Agirdag van KU Leuven verduidelijkt in deze lezing wat de kansen zijn van meertaligheid voor gezinnen en scholen,” legt Thomas Vints, schepen van Welzijn en Educatie uit.

Deze lezing is voor ouders én aanstaande ouders van meertalige gezinnen, leerkrachten en professionelen voor wie meertalig opvoeden en leren een dagelijkse realiteit is.