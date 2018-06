"Meerderheid misbruikt B-magazine"

Beringen - De laatste editie van B-magazine is wel erg lovend over het beleid van het stadsbestuur in Beringen. Dat is de mening van N-VA. "Nazicht leert echter dat enkel de positieve cijfers uit de Stadsmonitor 2017 worden geplukt. Ze worden daarbij ook nog eens subjectief weergegeven en afgesloten met de eigen conclusie van het stadsbestuur dat de inwoners van Beringen best wel tevreden zijn over hun stad", aldus nog N-VA..

B-magazine is het maandelijkse informatieblad van de stad Beringen. Het moet de Beringenaar op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt binnen onze stad. In de editie van juni 2018 wordt er daarbij wel zeer selectief omgegaan met de cijfers van de jaarlijkse Stadsmonitor (dit is het instrument waarmee de Vlaamse overheid een objectief overzicht geeft van wat er goed en minder goed gaat in een gemeente). Enkele voorbeelden illustreren de gekleurde versie van de feiten zoals weergegeven door het stadsbestuur.

Zo wordt in B-magazine gesteld dat we “80% inwoners zonder hinder” hebben. De Stadsmonitor waaruit het bestuur pretendeert de cijfers te halen stelt echter dat 57% van onze inwoners beperkte hinder heeft, 23% spreekt over weinig tot geen hinder en 20% gaf aan hinder te hebben in de eigen buurt.

“Beperkt en weinig hinder zijn toch ook hinder,” zegt Jessie De Weyer gemeenteraadslid voor N-VA in Beringen, “Als je dan ziet dat 42% van de Beringenaren bijvoorbeeld aangeeft vaak of altijd last te hebben van zwerfvuil in de buurt, kan je bezwaarlijk stellen dat 80% van de inwoners geen hinder heeft in zijn eigen straat.”

“Ook op vlak van veiligheid speelt men met de cijfers,” vult gemeenteraadslid Wesley Jeunen (N-VA) aan, “Men stelt dat 81% van de mensen zich nooit onveilig voelt. Dat klopt dan wel voor de eigen straat, maar als we naar het niveau van de stad kijken zegt 28% zich af en toe onveilig te voelen en 10% van de inwoners zegt zelfs zich altijd onveilig te voelen in Beringen. 63% geeft aan weinig tot nooit. Dat is ver van de 81% die men weergeeft in B-magazine en ook weinig onveiligheidsgevoel is nog steeds een onveiligheidsgevoel.”

Daarnaast worden enkel de positieve aspecten uit de monitor geplukt. Het subjectieve gevoel dat er voldoende plaatsen zijn in het kleuter- en lager onderwijs wordt weergegeven, maar de capaciteitsproblemen die de voorbije maanden zo actueel waren, worden doodgezwegen. Dat er maar kinderopvang voorhanden is voor 32% van onze peuters, wordt bijvoorbeeld ook niet vermeld.

“Burgerparticipatie heeft duidelijk nog een lange weg te gaan in Beringen. De objectieve cijfers zo verdraaien, zal dit zeker niet verbeteren. Het stadsbestuur is duidelijk aan de propaganda voor de komende gemeenteraadsverkiezingen begonnen. Men denkt de inwoners een rad voor de ogen te kunnen draaien maar wij zijn er van overtuigd dat de Beringenaar veel slimmer is dan dat. Het is ook niet gek dat slechts 36% van onze inwoners aangeeft zich betrokken te voelen bij het bestuur. Er zijn zelfs maar 43% Beringenaren die stelt voldoende informatie te krijgen over wat de stad beslist,” besluit Werner Janssen, lijsttrekker en fractieleider voor N-VA in Beringen.