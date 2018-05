Beringen - Zondag 10 juni staat bij veel bluesliefhebbers al in het vet aangestipt in de agenda want dan kan je in Beringen naar de derde editie van be-MINE Blues. Op drie jaar tijd heeft het festival al veel harten veroverd. De unieke locatie en een goede mix van lokaal en bekend Belgisch bluesgeweld slaan duidelijk aan bij het publiek.

Door de werken op het terrein van be-MINE is de locatie dit jaar een klein beetje verschoven maar dit maakt het alleen maar unieker. Net als bij Putrock zal een podium geplaatst worden tussen de oude mijngebouwen. De donkere sfeer van die hoek achter de elektriciteitscentrale past 100% met de ruwheid van bluesmuziek.

Net als vorig jaar zijn er twee podiums en de affiche is ook dit jaar weer veelbelovend:

DC Snakebuster is een ‘lone wolf’ die met zijn gitaar het publiek moeiteloos inpakt.

De mannen van The Hourglass Instinct uit Genk worden ook al omschreven als wolven: “ Met een stem als een huilende wolf die tegelijk ook vederlicht zijn weg vindt, oude gitaren en een bronstige bass dansend op de oergeluiden van een eigenwijze drummer. Limburgers die als geen ander weten hoe het oude met het nieuwe te combineren. Bluesrock jawel, maar dan wel met serieus wat peper in het poepenolleke!

T-Rash is zowat de huisband van be-MINE Blues. Deze lokale helden met ceremoniemeester Jan Dalemans pakken elke keer weer het publiek moeiteloos in met covers van Johnny Cash, PJ Harvey of Wanda Jackson.

Nog meer lokale helden bij Big Joe & Phantom 309. Het rauwe stemgeluid van zanger Johan Schroyen zal iedereen betoveren. Een vleugje Tom Waits of Nick Cave is bij Big Joe nooit ver weg.

Stef Paglia is ondertussen een gevestigde waarde in de Belgische blueswereld en goede wijn hoeft geen krans.

Patrick Cuyvers & Jan de Bruijn Bluesband ft Jolien Thijs: Patrick is één van de beste Hammond-spelers van België en heeft zijn strepen internationaal al verdiend. Ook Jan de Bruijn moeten we niet meer voorstellen. Al meer dan 35 jaar speelt hij de ziel uit zijn lijf. Jolien Thijs is een knappe Limburgse dame die als pianiste en zangeres een zaal in vuur en vlam kan zetten. Het optreden van deze band wordt ongetwijfeld één van de hoogtepunten van de avond in Beringen.

En dan is er tot slot nog Guy Verlinde, de Belgische trots in ons klein blueslandje. Samen met The Mighty Gators zal hij de Beringse steenkolen in de diepe ondergrond terug doen daveren. En met Beringenaar Stijn Bervoets in zijn band wordt dit een beetje een thuismatch. Het Koolputtersbier zorgt voor de rest.

Préparty! Vrijdag 8 juni komen Rocco Di Turi & friends optreden in ’t Bierhuis Koersel om iedereen al in de juiste stemming te brengen voor Be-MINE BLUES 2018. Deze avond zullen er ook nog meerdere tickets te winnen zijn voor dit festival.

Tijdens het festival is er ook een whiskeystand door Spirits Inn Beringen.

Meer info: info@bemineblues.be