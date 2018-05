Gosha Rosinska-Peeters kiest voor Voluit

Beringen - Gosha Rosinska-Peeters, tot voor kort voorzitter van N-VA in Beringen, stapt over naar de fractie Voluit.

Gosha Rosinska-Peeters licht toe: “In de maand mei legt elke vogel een ei, luidt een gezegde dat in de volksmond op een proces van een bepaalde rijping wijst. Datzelfde natuurlijke proces bracht ook klaarheid in mijn reflectie op de voorbije periode, tijdens dewelke ik afscheid nam van N-VA Beringen. Uit het verleden trek ik de lessen, ik leef bewust in het heden en kijk de toekomst positief doch realistisch tegemoet. Kortom, ik ben klaar om alternatieve paden te bewandelen.”

“De lijst VOLUIT steekt de hand uit om mee te werken aan hun lokaal en open project, dit zonder mij in mijn ideologische vrijheid te beperken. Hun project, dat ontsproten is uit de gelederen van Beringse liberalen, huisvest namelijk mensen van verschillende politieke en zelfs politiek neutrale pluimages. VOLUIT maakt abstractie van de politieke achtergrond van de deelnemers, en stelt lokale noden boven partijbelangen en klassieke politieke tegenstellingen. Er moet volgens de initiatiefnemers over de partijgrenzen heen gekeken worden naar wat het beste is voor de inwoners van Beringen. Het zijn immers niet de ideologieën of de partijpolitieke uitgangspunten die het verschil maken op het lokale niveau, maar mensen. Het zijn de in het straatbeeld herkenbare en steeds aanwezige figuren die, als lokale ambassadeurs, graag en met volle inzet een aanspreekpunt en klankbord willen zijn van de medeburger, vervolgt Gosha.”

“Ja, ik voel me voluit aangesproken door het initiatief en ga er met graagte mijn schouders onder zetten. Ik ben best fier om tussen deze Beringse politieke kleppers te mogen staan, mijn nieuwe politieke familie. Of deze samenwerking ook degelijk een vrucht gaat afwerpen en een spreekwoordelijk ei zal opleveren, zal op 14 oktober blijken”, besluit Gosha Rosinska-Peeters.

Reactie An Moons namens VOLUIT: “Met Gosha verwelkomen we een sterke vrouw in ons VOLUIT team. We zijn zeer blij dat ze zich aangesproken voelt door onze visie en dat ze mee haar schouders wil zetten onder ons open en lokaal toekomstproject. De lijst VOLUIT bundelt, over partijgrenzen heen, de krachten van geëngageerde, talentvolle mensen die zich samen willen inzetten voor Beringen en haar inwoners. Wij kennen Gosha als een zeer sociaal en geëngageerd persoon die begaan is met wat er leeft in Beringen en haar deelgemeenten en die een aanspreekpunt wil zijn voor haar medeburger. We zijn er dan ook van overtuigd dat Gosha als gedreven en inspirerend ambassadeur binnen ons team verder invulling zal kunnen geven aan haar maatschappelijk en politiek engagement.”