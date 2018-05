Groen wil dat Buzzy Pass goedkoper wordt

Beringen - Groen Beringen wil dat de Buzzy Pazz in Beringen goedkoper wordt. Het stadsbestuur kan namelijk een deel van de kosten van een Buzzy Pazz op zich nemen. Op die manier wil Groen het aantrekkelijker maken voor jongeren om de bus te nemen.

Momenteel neemt de stad Beringen 10 procent van de kosten van een Buzzy Pazz op zich. Groen stelt voor dat die tussenkomst door de stad verhoogd wordt naar 30 procent van de totale kostprijs. Op die manier zou een Buzzy Pazz voor de inwoners van Beringen goedkoper worden.

“We zien dat de bijdrage van de stad Beringen in de kosten van een Buzzy Pazz bedroevend laag is”, vertelt Meral Özcan. “Er zijn veel stads- en gemeentebesturen die tussenkomen in de kosten voor een Buzzy Pazz. In sommige steden en gemeenten zien we tussenkomsten tot wel 75 of 100 procent. Daar is Beringen nog ver van verwijderd. Daarom ijveren wij voor een tussenkomst van 30 procent, dat is ongeveer de gemiddelde inspanning die steden en gemeenten doen. Dit is wat ons betreft toch een absoluut minimum voor een stad als Beringen.”

Momenteel kost een Buzzy Pazz voor een kind van 12 jaar in Beringen 188,10 euro. Het voorstel van Groen zou die prijs verlagen naar 146,30 euro. Op die manier wil Groen de bus voor jongeren aantrekkelijker maken als vervoersmiddel.

“We willen het voor zoveel mogelijk jongeren mogelijk maken om zichzelf met de bus te verplaatsen. Door deze prijsverlaging kan het weer wat aantrekkelijker worden voor ouders om voor hun kinderen een Buzzy Pazz aan te schaffen. Dit komt niet alleen de portefeuille van de Beringse gezinnen ten goede, maar zal ook zijn positief effect hebben op de verkeersveiligheid, de ontwarring van de mobiliteitsknoop en de luchtkwaliteit in verschillende buurten. Zo wordt het verkeer weer menselijker, de kostprijs eerlijker en de lucht gezonder”, besluit Meral Özcan.