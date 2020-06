Kempen-Broek zet in op wandelaars en fietsers

Bocholt - Uit onderzoek blijkt dat er tijdens de lockdown tot 30% meer werd gewandeld in het GrensPark Kempen-Broek en dat bezoekers de natuur en eigen streek nu ook meer appreciëren.

Grenspark Kempen-Broek zet in op groepen met kinderen, waarbij er naar hartenlust kan gespeurd gespeeld worden en gewandeld. Tips over de mooiste plekjes in het gebied krijg je van een specialist ter zake. Zo kan je in de Goort in Kinrooi op pad met kleuters via een korte lus van 2,4 km. Volg Tijn, een grote weerschijnvlinder, hij stelt spelletjes en opdrachtjes voor. De app van Lozerheide in Bocholt download je de IZI travel app op je smartphone en selecteer 'De niet zo geheime missie van de Lozerspotters'. Tijdens de wandeling van 5 km vertellen Paulien en Kasper je alles over de dieren in het gebied en tonen je hoe je ze kan spotten. Een staycation is het perfecte moment om wat vaker de fiets te nemen. Je kan verschillende fiets-fotozoektochten downloaden op www.kempenbroek.eu Via de ErfgoedApp van FARO kan je met je smartphone twee routes volgen die je langs de mooiste watermolens in het gebied leiden.

Voor alle staycation tips in het Kempen~Broek, www.kempenbroek.eu.