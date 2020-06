Mondmasker dragen in gemeentelijke gebouwen

Bocholt - Tijdens de gemeentelijke veiligheidsraad is besloten dat iedereen een mondmasker dient te dragen in de publieke ruimtes van de gemeentelijke gebouwen. Dus ook de burger die naar een gemeentelijk gebouw komt wordt gevraagd een mondmasker te dragen.

De gemeente wil op deze manier het goede voorbeeld geven. "Als we straks willen genieten van de zomer, moeten we nu volhouden of zelfs een tandje bij zetten! Zowel in de gemeentelijke gebouwen, op terrasjes als in de winkels", klinkt het.

#bocholttegencorona