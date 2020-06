Voetreflexologie Kathina

Bocholt - Ben je moe, heb je stress of lichamelijke klachten? Wil jij je weer fit en in balans voelen? “Voetreflextherapie helpt”, zegt Kathina Ragos. Kathina (22) helpt mensen om weer met zichzelf in balans te komen door middel van voetreflexbehandeling.

Kathina brak haar lerarenstudies aan de PXL af om een heel andere richting uit te gaan. “In het kapsalon van mama pikte ik de draad weer op. Na een tip van een goede vriendin heb ik me toegelegd op voetreflextherapie.” Na een opleiding van drie jaar gaat Kathina nu van start. “De voorbije maand is het appartementje van mijn ouders, samen met mijn broer en mijn lief, omgeturnd tot een rust- en ontvangstplek.”

Meestal is voetreflextherapie het gevolg van de samenwerking tussen de reguliere geneeskunde en voetreflextherapie. “Ze kunnen elkaar uitstekend aanvullen”, merkt Kathina op. Na een uitgebreid intakegesprek en eventuele doorverwijzing door een arts, volgt een nauwkeurig voetonderzoek. "We sporen naar de oorzaak van de klachten om een beeld te krijgen van de klachten en mogelijk onderliggende oorzaken. Deze bevindingen zijn de basis van een behandelplan. Met oefeningen, tips en adviezen proberen we je weer fit krijgen”, verduidelijkt Kathina.

De verwijzing kan dan ook van beide kanten komen. “Stel ik tijdens een behandeling iets vast waarvan ik denk hier moet een arts naar kijken, dan verwijs ik de klant door.” Als je vrijwel klachtvrij bent, maar graag preventief gebruik wil maken van voetreflex, of dat je gewoon benieuwd bent naar wat dit voor jou kan doen, is dit uiteraard ook mogelijk. "Bij een voetreflexbehandeling staat lichamelijke en geestelijke ontspanning centraal”, besluit Kathina.

Voetreflex Kathina

Dorpstraat 25

3950 Bocholt

GSM: 0479693807

kathina.ragos@hotmail.com

fb: voetreflexologiekathina

Openingsuren:

Maandag en dinsdag: 8u30 tot 20 u

Woensdag: 13u tot 16u