Geen erediensten in kerkje Plokroy

Oudsbergen - De hervatting van de erediensten kan vanaf 8 juni. Al vóór het pinksterweekend bezorgde de bisschoppenconferentie van België de plaatselijke pastorale verantwoordelijken een goedgekeurd protocol voor de eerste fase van de heropstart van de liturgie. Het centraal kerkbestuur Oudsbergen zal vanaf 20 juni opnieuw erediensten organiseren. Enkel in het zaalkerkje van Plokroy worden geen erediensten meer voorzien.

Dat protocol was voor parochies en kerkbesturen het signaal om zich voor te bereiden. Parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode hervat de vieringen vanaf 20 juni. Opvallend, in het zaalkerkje van Plockroy zullen er voor het eerst in 68 jaar geen vieringen meer worden georganiseerd. Voor het bakstenen zaalkerkje, gebouwd in 1952 onder pastoor Vliegen en met steun van de Plokroyenaren, zoekt het parochiaal team een andere bestemming.

“De beslissing om in Plokroy geen erediensten te organiseren was voorzien om in te gaan vanaf september. Door de corona crisis is de beslissing nu versneld ingevoerd”, verduidelijkt pastoor Maus. Er is een uitzondering gemaakt, de viering van de eerste communicanten in september vindt er nog wel nog plaats. Welke na- of nevenbestemming de kapel krijgt is nog niet duidelijk. Het parochieteam Plokroy-Wijshagen onderzoekt alle mogelijke pistes. “Allereerst zoeken we naar een goede spirituele invulling”, laat René Luyten verstaan.

Jaak Vaesen, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur Oudsbergen zegt dat alle kerken openen met toepassing van de veiligheidsmaatregelen en met een beperkt aantal kerkgangers. “In Neerglabbeek is er plaats voor 40 personen, in Gruitrode kan 65 kerkgangers ontvangen, Ellikom 62 en Wijshagen 52. Meeuwen de grootste kerk kan 85 kerkgangers veilig ontvangen.” Een plaats reserveren doe je bij de zusters in Ellikom. De zondagse eucharistievieringen worden voorzien in de Sint-Martinus Meeuwen en Sint-Gertrudis Gruitrode.

Meer infoover de misvieringen : 011 81 47 67. Of wil je een plaats in de kerk reserveren? Dat kan bij Zuster Magda: 011 63 39 65