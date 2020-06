Overleg heropstart horeca

Oudsbergen - Oudsbergen heeft alle horeca-uitbaters aangeschreven met richtlijnen voor een eventuele heropening. Op dit moment worden er met vier uitbaters concrete plannen en afspraken gemaakt.

De horeca is een zwaar getroffen sector. "Nu de heropstart vastligt, willen we de horeca hierbij ondersteunen. Er is afgesproken dat we voor ondersteunende maatregelen in overleg zullen gaan met horeca Oudsbergen”, zegt Benny Spreeuwers, schepen van lokale economie. Ondertussen was er al contact met de 80-horeca-uitbaters in de gemeente. Mogelijk zijn sommigen van hen op korte termijn al geholpen met een terrasuitbreiding. "Daarvoor willen we gratis het aangrenzend openbaar domein ter beschikking stellen”, aldus schepen Spreeuwers. Met vier uitbaters worden concrete plannen en afspraken uitgewerkt.