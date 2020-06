Trappistinnen vieren gouden stichtingsjubileum

Bocholt - De Trappistinnen van priorij Klaarland in Lozen vierden zopas hun gouden stichtingsjubileum. Dat gebeurde wegens de corona crisis binnen de kloostergemeenschap.

Het was toenmalig hulpbisschop van Hasselt Paul Schruers die in 1970 enkele enkele zusters van de abdij in Brecht kon overtuigen een nieuwe gemeenschap te stichten. In 1975 betrok de trappistinnengemeenschap het klooster in Lozen. De Trappistinnen organiseren fundraising activiteiten en verkopen in hun Zomerwinkel zelfgemaakte producten en van producten van andere abdijen. "Met die opbrengst kunnen we een stukje van het onderhoud van onze Priorij betalen", vertelde Rebekka Willekens in 2014, afkomstig uit Utrecht en Priorin in Lozen.

De priorij ligt net aan de Nederlandse grens in de Lozerse velden. Onze-Lieve-Vrouw van Klaarland is een gemeenschap van zusters Trappistinnen die leven naar drie krachtlijnen: gebed, lezing en handenarbeid. De voorbije decennia was er behoorlijk wat bouwbedrijvigheid op de site van de Priorij. De Klare Bron, een nieuw groepsverblijf waar gezinnen en groepen enkele dagen kunnen verblijven, werd gebouwd. De Priorij werd vergroot en gerenoveerd. Daar verblijven vandaag zestien Trappistinnen.