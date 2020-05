Kater doorzeefd met hagelbolletjes

Oudsbergen - Een gezin in de Beemdstraat in Meeuwen vond maandag namiddag hun kater, de achtjarige Rosse kop, aangeschoten terug in hun tuin. Het beest was doorzeefd met hagel, maar leefde nog. “Er is geschoten met loden bolletjes, een veertigtal zijn te zien op de röntgenfoto. Dat lijkt dus niet meer per ongeluk”, zegt dierenarts Shana Pinxten.

De kater werd maandag beschoten achter de tuin van de eigenaars, daar is er ook een natuurgebied. “Gekoppeld aan de info van de eigenaars, die hadden eerder een harde knal gehoord, werd duidelijk dat er geschoten was op de kat”, opent dierenarts Shana Pinxten “Uiterlijk waren er enkel verwondingen te zien aan de achterpoten. Als we een röntgenfoto maakten werd duidelijk dat de kat vol met hagelbolletjes zat, ook in de buik en de achterpoten. In haar hoofd was ze ook geraakt en dat werd de kat fataal.”

Een aantal van die loden bolletjes konden verwijderd worden. “Dinsdag hebben we de kat, ondanks alle goede zorgen moeten laten inslapen. We hebben alles gedaan om Rosse kop te redden, maar de kater had geen kans”, aldus Shana Pinxten.

De dierenarts wijst er op dat Rosse kop niet was gecastreerd. “Gecastreerde katers trekken minder rond en blijven in de buurt. Dat geldt ook voor katten. Daarom laat katers castreren en katten steriliseren. De gemeente voorziet hiervoor een tegoedbon van 25 euro. De kosten zijn zo bijna gedekt en je voorkomt heel wat problemen”, besluit Shana Pinxten. De dierenarts legde ondertussen klacht bij de politie neer.