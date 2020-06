Fotowedstrijd Kempenbroek

Bocholt - Een andere manier om een beeld te krijgen van hoe mensen Kempenbroek zien zijn foto’s. Daarom organiseert men een fotowedstrijd. "Leuker dan een vragenlijst en het perfecte excuus om op pad te gaan met camera of smartphone. We willen weten wat de bevolking en bezoekers aantrekt in het gebied, wat ze mooi vinden of wat hen stoort. Waar ze verbeteringsmogelijkheden zien en misschien zelfs voorstellen voor oplossingen hebben, " klinkt het.

Regionaal Landschap Kempen en Maasland is bezig met de aanvraag om het Kempen~Broek door UNESCO te laten erkennen als Mens en Biosfeer-gebied. Een belangrijke voorwaarde van UNESCO voor die erkenning is dat er naast het samenwerken met de gemeenten, provincies en lokale organisaties ook inwoners betrokken worden om met hen samen na te denken over de toekomst van de streek. Zo werd er al samengewerkt met onderzoekers van Dear Landscape die, door een maand ter plaatse in een container te gaan wonen, peilden naar hoe mensen denken over het Kempen~Broek, er werd een website voor info en ideeën opgericht, er werden infofolders ontworpen, er werden overlegmomenten georganiseerd…

Tot eind november kan je foto’s met een korte beschrijving indienen via de Facebook-pagina, Instagram of e-mail. Het is namelijk de bedoeling dat mensen ook beschrijven wat hen in het gebied aantrekt of wat hen juist stoort en waarom ze de foto hebben gemaakt om dit te illustreren. Enkel foto’s met tekst worden weerhouden!

Onder de deenemers worden een ballontocht, chocoladeworkshop, etentje verloot.