Zorgunit als mantelzorgwoning

Bocholt - De vraag om zorgbehoevenden in de thuisomgeving op te vangen stijgt al enkele jaren. Enerzijds door de vergrijzing en anderzijds door de kostprijs voor rust- en verzorgingstehuizen. Nieuwe Unie, bij monde van raadslid Sylvia Dries, stelt voor om het plaatsen van een zorgunit als tijdelijke mantelzorgwoning mogelijk te maken.

Nieuwe Unie raadsleden Dries, Vanmontfort en Martens willen het juridisch mogelijk maken om een zorgunit in de achtertuin als een tijdelijke mantelzorgwoning te plaatsen. "Met deze nieuwe woonvorm krijgen mensen die voor hun naaste familieleden willen zorgen ruimere mogelijkheden."

In het verleden zijn er verschillende aanvragen van Bocholtenaren om een mantelzorgwoning te plaatsen afgewezen omdat er geen wettelijke grond was om een vergunning af te leveren. "Dat had te maken met beperkende, stedenbouwkundige maatregelen. Onze diensten zullen het voorstel onderzoeken en in overleg een voorstel formuleren", zegt schepen Cardinaels (N-VA). Raadslid Geusens Toon (BB) stelt voor om dat de gemeente informeert bij gemeenten die al zorgunits toestaan en het voorstel aan de GECORO voor te leggen.