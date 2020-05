Oppositie pleit voor verlaging van de dienstenbelasting

Bocholt - Nieuwe Unie legt tijdens de komende gemeenteraad haar Bocholter relanceplan,dat deels aansluit op het relanceplan de meerderheid, aan de gemeenteraad voor. NU wil meer aandacht voor de horeca, een verlaging van de dienstenbelasting en de belasting op drukwerk.

Een cadeaubon van 10 euri voor elke Bocholtenaar om te consumeren in een Bocholter horeca zaak of bij een Bocholter zelfstandige onderneming. Een gemeentelijk Corona infopunt en acties ter ondersteuning van Bocholter kansarmen en verenigingen.

Dienstenbelasting verminderen met 50%,belasting op drukwerk verminderen met 50%. NU is helemaal voor. Of deze voorstellen meegenomen worden in het eerder voor gestelde coronaplan van de meerderheid. Dat zal blijken tijdens de gemeenteraad donderdagavond in De Kroon.