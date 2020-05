Skateterreinen open

Oudsbergen - De drie skateterreinen in Oudsbergen zijn opnieuw open. Skaten kan weer aan de sportzone in Opglabbeek, achter de sporthal in Meeuwen en op het speelpleintje aan het buurthuis in Ellikom. Let op: er gelden wel een aantal regels.

Er zijn maximum 20 personen op het skateterrein toegelaten. Minderjarigen mogen enkel skaten als een volwassene toezicht houdt.

Er moet minimum 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden. Skateboards, gsm's, muziekinstallaties moeten niet gedeeld of doorgegeven worden. De politie zal regelmatig controleren.