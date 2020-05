1 000 Euro noodhulp Corona slachtoffers

Oudsbergen - Oudsbergen schenkt 1.000 euro noodhulp aan corona slachtoffers in ontwikkelingslanden.

"Het Consortium voor Noodsituaties lanceert bij uitzonderlijke rampen buitengewone nationale inzamelacties", vertelt schepen van sociale zaken Kurt Plessers “Daarmee kunnen ze een maximale hulpverlening tegen minimale kost garanderen.”

Het Consortium verenigt momenteel 7 leden: Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België en UNICEF België.

"In deze coronacrisis roept het Consortium onder de naam COVID 12-12 op tot solidariteit om de meest kwetsbare zuidelijke landen te helpen. Of het nu in Congo, Syrië of Haïti is, de humanitaire situatie van miljoenen mensen verslechtert onverbiddelijk. Om een nooit geziene ramp te voorkomen en de noden van de meest kwetsbare bevolkingen op te vangen, heeft ook Oudsbergen financiële hulp geboden" legt Plessers uit.

Een vrije gift kan via www.1212.be of via overschrijving BE19 0000 0000 1212