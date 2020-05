Oud schepen Jan Swennen overleden

Bocholt - Voormalig schepen en gemeenteraadslid Jan Swennen is op 11 mei overleden. Jan was gemeenteraadslid in Bocholt van 1983 tot 1988 en schepen van 1989 tot 1998. Als schepen van landbouw en leefmilieu was hij iemand met een luisterend oor voor de belangen van de inwoners van zijn gemeente. Reppelaar en christen democraat Jan Swennen werd geboren op 7 januari 1934 en overleed in Bocholt op 11 mei. In 1996 overleed zijn echtgenote. Hij laat 4 kinderen, 10 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen na.

