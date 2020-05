Achttien plexi schermen voor woon- en zorgcentra

Oudsbergen - De gemeente Oudsbergen schenkt 18 plexiglazen schermen aan woon- en zorgcentra. De investering bedraagt 1 350 euro. “Zo kunnen familiebezoeken binnenkort veilig achter een scherm plaatsvinden”, zegt schepen Plessers.

Nu de coronamaatregelen versoepelen en er meer sociale contacten zullen zijn, doet de gemeente een inspanning zodat deze contacten in de woon- en zorgcentra zo veilig mogelijk kunnen verlopen. "De bewoners van de woonzorgcentra zijn een risicogroep voor het coronavirus. De schermen in plexiglas kunnen op de tafel geplaatst zodat het bezoek gescheiden en vooral veilig kan verlopen. De 18 schermen gaan naar woon- en zorgcentra Het Kloosterhof, Ter Meeuwen van Armonea en ’t Broek van zorggroep ’t Weyerke, allen gevestigd in Meeuwen". Bij het Kimpenhof in Opglabbeek had men al zelf schermen besteld. De gemeente volgt de situatie in de verschillende woonzorgcentra van nabij op. “Er is wekelijks contact met de campusdirecteurs, over eventuele besmettingen en welke voorraden beschermingsmateriaal de woonzorgcentra nog in huis hebben”, besluit Plessers.