400 000 Euro om Bocholt te helpen

Bocholt - Het gemeentelijk coronafonds bedraagt ongeveer 400.000 euro. Het fonds ondersteunt gezinnen, ondernemers, verenigingen, buurten en scholen. Vanaf vandaag worden ook de eerste mondmaskers in Bocholt in Lozen en Reppel bedeeld door het gemeentepersoneel en vrijwilligers.

400 000 Euro voorziet de gemeente om de coronacrisis in Bocholt aan te pakken. Het voorstel is 132.000 euro aan waardebonnen, 10 euro per aankoop bon en per inwoner, toe te kennen. Deze bonnen kunnen bij de plaatselijke middenstand en horeca worden besteed. “Verenigingen betalen tijdens de crisis geen huur voor gemeentelijke gebouwen, samen met de buurten wordt hun werkingstoelage verhoogd met 50 %. Renteloze leningen worden een jaar opgeschoven en verenigingen in moeilijkheden voorzien we een overbruggingskrediet”, zegt schepen Leo Cardinaels.

Daarnaast krijgen de Bocholter verenigingen een vermindering op de erfpacht en opstalbetalingen. De scholen ontvangen 5 euro per kind en er is extra ondersteuning voor kansarme kinderen. “Verenigingen die aan het einde van het jaar originele, openbare activiteiten organiseren kunnen rekenen op een impulssubsidie. Inspanningen waarmee we de burger en de middenstand een beetje zuurstof willen geven en het plaatselijk winkellieren en de horeca ondersteunen”, besluit schepen Erik Vanmierlo.

Burgemeester Stijn Van Baelen wil nog benadrukken dat dit voorstel van maatregelen voorgelegd wordt aan de gemeenteraad van mei. “Om na gezamenlijk overleg met de raad tot een gedragen voorstel te komen”, besluit Van Baelen.