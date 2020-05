Windmachines blazen vorst weg

Oudsbergen - ‘s Nachts kan het nog vriezen, zoals de voorbije nacht tot -3 graden. Bij Schrijnwerkers Blauwe Bessen zetten ze windmolens in die de vorst van de blauwe bessenplantage moet wegblazen. “De voorbije nachten draaiden onze vier windmolens op volle toeren", vertellen ze bij Schrijnwerkers.

De IJsheiligen, Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius, vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. Omstreeks deze tijd van het jaar komt in West-Europa nogal eens een schade brengende nachtvorst voor. Dat begint meestal rond begin mei met een koude noordenwind. Deze late vorstnacht kan veel schade aanrichten aan de bloesems in de fruitplantages. Bij Schrijnwerkers zetten ze daarom windmolens in, die blazen de vorst weg. “De voorbije nacht vroor het tot -2,7 Celsius", vertellen ze bij Schrijnwerkers. Preventie tegen de vorst is belangrijk. “Met onze vier windmachines kunnen we onze plantage vrijhouden van vorst. De grote ventilatoren vermengen de verschillende luchtlagen waardoor de warmte beter tussen de struiken blijft hangen en voorkomen we dat de bloesems bevriezen. De windmachines hebben voor zover we het nu kunnen zien, goed gewerkt”, vertellen Frank en Ruth Schrijnwerkers. Voldoende om de vorstschade tot een minimum te beperken. Andersom kunnen de grote windmolens ook verkoeling brengen tijdens een warme zomer, zoals vorig jaar. Dan brengt de windmolen de temperatuur in de plantage met luchtcirculatie juist naar beneden.