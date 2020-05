Eerste huiszwaluwhotel staat in Bosstraat

Bocholt - In de Bosstraat heeft het de gemeente een eerste huiszwaluwhotel geïnstalleerd. Vogels die deze lente terugkeren uit Afrika kunnen zo in de kunstmatige nesten broeden. "Dat is nodig om de soort te beschermen en ze zich kunnen settelen", vertelt schepen van milieu, Eric Vanmierlo.

De boeren- en de huiszwaluwen worden stilaan een bedreigde diersoort in onze provincie. Het gebruik van pesticiden en het feit dat de meeste moderne huizen gebouwd worden zonder dakoversteek maken het deze vogels niet gemakkelijk. Al dertig jaar volgt Jacky Jacobs de populaties in zijn dorp. Enkel in zijn Bosstraat tel je vandaag nog 12 nesten van de huiszwaluw. “Met een subsidie of het installeren van zwaluwenhotels wil Bocholt hier wat aan doen. Zo’n zwaluwentil of zwaluwenhotel helpt een handje bij het vinden van nestplaatsen”, vertelt Jacky Jacobs.

In de Bosstraat plaatste de gemeente nu een zogenaamd huiszwaluwhotel om ervoor te zorgen dat vogels er zeker kunnen standhouden. “De huiszwaluwpopulatie heeft het de voorbije jaren moeilijk. De nesten aan woningen zijn kwetsbaar. Zelf heb ik al een aantal kasten onder de dakoversteek opgehangen", vertelt Jacky Jacobs.

Het eerste Bocholtse huiszwaluwhotel staat dus op een neutrale plek, op gemeentegrond en moet dat tekort aan locatie ’s helpen opvangen. "Het is een paal van 5 meter hoog waar meerdere kunstnesten op gemonteerd zijn", zegt Vanmierlo (SAMEN) “Uit studies blijkt dat zwaluwen hierdoor aangetrokken worden." Op termijn plant de gemeente mogelijk nog andere zwaluwhotels. Ook daar zal men kiezen voor locaties dicht bij bestaande kolonies.