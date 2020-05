Snelbalie en op afspraak

Bocholt - Net als de winkels, gaan de openbare besturen mogelijk terug open op maandag 11 mei. Bocholt kiest er daarom voor om het afsprakensysteem versneld in te voeren. "Aansluitend op de nieuwe corona regeling start het nieuwe systeem op maandag 18 mei", zegt burgemeester Stijn Van Baelen. Om het open karakter van de gebouwen te behouden herdoopt men het gemeentehuis tot ’t Huis van de gemeente, het huis van ons allemaal. Na de corona crisis volgt er een officieel openingsmoment.

De administratieve diensten, gecoördineerd door informatiemanager Roel Seurs, zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen rond deze nieuwe manier van werken. Die is gebaseerd op drie pijlers: de diensten van de gemeente en het OCMW zijn enkel nog na afspraak te bereiken, via een snelbalie, zonder afspraak. Verder komt er een een nieuwe website en een nieuw afsprakensysteem

Men is al gestart met de diensten te stroomlijnen, de werking te optimaliseren en te moderniseren. "Via het afspraaksysteem weten we wanneer en waarvoor iemand langs komt. Zijn of haar dossier ligt klaar en onze diensten zijn volledig voorbereid om de klant optimaal van dienst te zijn. Geen lange wachttijden en er wordt dadelijk en adequaat geholpen. De klant kan een afspraak maken via de website, telefonisch op 089 20 19 18 en in de beginperiode ook nog aan de balie van het gemeentehuis en OCMW zelf."

De planning was aanvankelijk om het nieuwe systeem op te starten op maandag 6 april. Door de coronacrisis is die datum verschoven. De nieuwe website en het afsprakensysteem gaan nu al online, zodat onze inwoners afspraken kunnen vastleggen vanaf 18 mei en later. De openingsuren van het gemeentehuis wijzigen en zijnuitgebreid zodat er meer mogelijkheden zijn om een afspraak te maken en de snelbalie te bereiken. Website en afsprakensysteem zijn opgebouwd rond alle producten die de gemeente aanbiedt: van het uitlenen van dranghekken over een plaatsaanvraag op de markt tot het afleveren van een bewijs van goedzedelijk gedrag.