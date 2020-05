50 000 Euro voor Camping Goolderheide

Bocholt - Vlaams minister van Toerisme voorziet via Toerisme Vlaanderen 50 000 euro aan subsidies voor Camping Goolderheide. Met deze steun wordt onder meer het logiesaanbod versterkt.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir geeft Goolderheide in Bocholt 50 000 euro subsidies om hun infrastruktuur een upgrade te geven en te investeren in een kind- en familievriendelijk verblijfsaccommodatie. Gemeenteraadslid Lode Van Mierlo van N-VA Bocholt is zeer tevreden. “Dat biedt een enorme opportuniteit voor Goolderheide en verzekeren we de toeristen volgende zomer van een aangenaam verblijf in onze gemeente.”