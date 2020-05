Wilhelm Tell krijgt Vlaamse steun

Oudsbergen - Vlaams minister van Toerisme voorziet via Toerisme Vlaanderen 50.000 euro subsidies voor Recreatieoord Wilhelm Tell om haar logiesaanbod uit te bouwen en zich voor te bereiden op de herstart van de toeristische sector.

Ook in deze financieel onzekere tijden blijven vele uitbaters van logies investeren in hun verblijf. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir voorziet voor Wilhelm Tell in Oudsbergen 50.000 euro subsidies om hun infrastructuur een upgrade te geven en nog meer kind- en familievriendelijk te maken.

Frieda Gijbels van N-VA Oudsbergen is zeer tevreden. “Dat biedt een enorme opportuniteit om de vele troeven in de kijker te zetten. Met deze steun kan Recreatieoord Wilhelm Tell de toeristen een aangenaam verblijf in onze gemeente garanderen.”