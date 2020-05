Sezoensrally verschuift naar 2021

Bocholt - De organisatie van de Sezoensrally verschuift de editie 2020 naar 2021. De 44ste editie in 2021 staat helemaal in het teken van de recent overleden voorzitter Jeff Moustache Steensels. De 44ste editie van de Sezoensrally gaat door op zaterdag 15 mei 2021.

Gezien de rallykalender ook in het najaar goed gevuld is gaan ze in Bocholt niet op zoek naar een nieuwe datum. Die zou trouwens nooit passen voor de land- en tuinbouwers waar RTM absoluut een goeie relatie mee wil behouden. Er volgt dus een sabbatjaar om een beetje op adem te komen, zeker voor het medisch personeel dat nodig is om een rally te organiseren zoals dokters, verplegers, Rode Kruis. Iedereen is gemotiveerd om ter ere van Jeff in 2021 een topeditie van de Sezoensrally te organiseren.