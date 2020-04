Oudsbergen pakt corona aan

Oudsbergen - De gemeente Oudsbergen maakt 250.000 euro vrij in de strijd tegen corona. Vorige week werden er al 52.000 mondmaskers besteld om onder de inwoners te verdelen.“Bij Think Pink zijn al 27.000 herbruikbare mondmaskers besteld voor onze burgers. Om zeker te zijn hebben we via onze brandweerzone nog 25.000 maskers extra besteld. In deze laatste kunnen ook de filters van de federale overheid ingebracht worden”, zegt burgemeester Lode Ceyssens.

Bovendien gaat de opbrengst van de mondmaskers, die bij Think Pink werden besteld naar het goede doel, namelijk de strijd tegen borstkanker. "We hopen deze mondmaskers over enkele weken onder onze inwoners te verdelen. Verder heeft de gemeente zich ook aangesloten bij het initiatief van de provincie om nog bijkomende mondmaskers te kopen. Naast de zoektocht naar mondmaskers, zet het gemeentebestuur zich op verschillende domeinen in om inwoners, zorgverleners, ondernemingen, verenigingen en medewerkers te ondersteunen.

Kwetsbare groepen

“Uiteraard gaat veel aandacht naar kwetsbare groepen. We bellen alle 80-plussers op en vragen hen of ze hulp nodig hebben of zin hebben in een babbel. Wie contact wil blijven houden, plaatsen we op onze wekelijkse terugbellijst”, zegt Kurt Plessers, schepen van Welzijn. “Dokters kunnen moeilijke thuiszorgsituaties melden aan een centraal meldpunt. Samen wordt besproken welke hulp nodig is om de patiënt thuis te kunnen verzorgen.”

Warm Oudsbergen

Door de sociale dienst wordt de vrijwilligerswerking gecoördineerd. “Deze en andere vrijwilligers hebben zich al aangeboden om inwoners in nood te helpen. Daarnaast hebben nog verschillende nieuwe vrijwilligers zich aangemeld. We roepen ook alle Oudsbergenaren op om aan de slag te gaan in hun eigen omgeving. Hulp wordt sneller aanvaard als het binnen de eigen kennissenkring aangeboden wordt. Dat kan bijvoorbeeld door een briefje met je contactgegevens bij oudere mensen in de brievenbus te steken.”

Zorgverleners

Zorgverleners kunnen rekenen op steun. “Wij halen medisch materiaal op en verdelen dit onder verpleegkundigen en andere zorgpersoneel op ons grondgebied. Oudsbergen betaalt mee aan de kosten van pré-triagepunten in Bree en Genk, zoals huur en energieverbruik. Onze huisartsen kunnen gebruik maken van een busje met chauffeur om hun persoonlijke bescherming te garanderen tijdens de huisbezoeken en de bijhorende verplaatsingen. Huisartsen kunnen hun beschermende kledij in het busje aantrekken.” In het busje werd een scherm in plexiglas voorzien.

Ondernemers

Voor ondernemers en verenigingen is er een extra duwtje in de rug. “We gaven een toelage aan Unizo Oudsbergen om een digitaal platform voor de Oudsbergse ondernemers te bouwen. Op die website kunnen de Oudsbergse handelaars zich registreren en aangeven hoe men bij hen kan bestellen”, zegt schepen Benny Spreeuwers. De website lokte intussen al bijna 1.800 bezoekers.

De uitbaters van horeca-infrastructuur in onze gemeentelijke gebouwen hoeven geen huur te betalen. Deze concessies worden tijdelijk niet geïnd. Vanuit Unizo kwam er ook de vraag om een actie rond de Oudsbergse geschenkbonnen op te zetten. “Uiteraard willen we onze lokale middenstand lokaal ondersteunen, maar op dit moment hebben we nog geen acties opgezet. Als we vandaag een systeem van geschenkbonnen opstarten, zullen ze besteed worden bij de winkels die open kunnen blijven. De grootste schade ligt bij diegenen die hun deur hebben moeten sluiten”, zegt Ceyssens. “We hebben ook nog geen zicht op de budgettaire inspanningen die deze crisis zal vragen, terwijl we er ook voor willen zorgen dat we in de toekomst ons huidige lage belastingsregime kunnen aanhouden.”

Verenigingen

Ook verenigingen die van ons huren hoeven tijdelijk geen huur te betalen. "Renteloze leningen die we met verenigingen hebben afgesloten kunnen later betaald worden”, aldus schepen Ilse Wevers. De subsidies die verenigingen ontvangen, worden deels bepaald op basis van het aantal activiteiten dat een verenigingen organiseert. Daarvoor werd een oplossing gevonden. “We zullen alle activiteiten die verenigingen bij een normale jaarwerking georganiseerd zouden hebben, meetellen in de berekening van de subsidie. Eénmalige evenementen die werden afgelast of uitgesteld naar een later werkjaar, zullen we ook laten meetellen. De subsidies zullen ook vervroeg worden uitbetaald."

Eigen werking

Het gemeentebestuur paste ook snel de eigen werking aan. “We brachten duidelijkheid door onze eigen activiteiten te annuleren en tickets en inschrijvingen terug te betalen. Onze dienstverlening verloopt telefonisch, digitaal of na afspraak. Voor de bescherming van de medewerkers en de bezoekers werden er schermen in plexiglas aangebracht,” zegt schepen Hanne Schrooten.

De overgrote meerderheid van de administratieve medewerkers zet zijn werk van thuis uit verder. “Onze ICT-dienst heeft hier een huzarenstukje verricht. Op enkele dagen tijd zijn alle medewerkers thuis aan de slag kunnen gaan en hebben we onze dienstverlening voor de Oudsbergenaren kunnen verderzetten," verduidelijkt schepen Jo Seutens. "De buitenschoolse kinderopvang blijft geopend. Tijdens de paasvakantie worden er geen kosten voor opvang aangerekend," besluit schepen Marco Goossens..

De arbeiders van de technische dienst hebben de nodige voorzorgsmaatregelen voorzien en hebben hun werk intussen hervat.